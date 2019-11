Feuer in Wohnhaus in Hannover-Hainholz

Hannover (dpa/lni) - In einem Wohnhaus in Hannover-Hainholz ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Gebäude bereits an mehreren Stellen gebrannt, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Dachstuhl einstürzt, löschte die Feuerwehr zunächst nur von außen sowie mit Hilfe von Drehleitern.

Ein in dem Haus gemeldeter Mann wurde nicht angetroffen, die Einsatzkräfte gingen zunächst davon aus, dass er zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers nicht zu Hause war. Direkt zu Beginn der Löscharbeiten hatten Feuerwehrkräfte im Inneren des Wohnhauses nach dem Bewohner gesucht, ihn aber nicht gefunden. Warum und in welchem Teil des Hauses das Feuer ausbrach, war bis Freitagmorgen noch unklar.