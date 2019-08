Hamburg (dpa/lno) - Mehrere Müllcontainer haben in der Nacht zum Dienstag im Hamburger Stadtteil Schnelsen gebrannt. Die Container seien an vier verschiedenen Orten innerhalb einer halben Stunde in Flammen aufgegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Weil die Brandorte nur wenige Straßen entfernt voneinander lagen, geht die Polizei von Brandstiftungen aus. Ein Tatverdächtiger wurde zunächst nicht ermittelt. Auch die Höhe des Schadens war zunächst noch unklar.