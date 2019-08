Hamburg (dpa/lno) - Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung haben mehrere Trupps der Hamburger Feuerwehr ein Mehrfamilienhaus in der Altonaer Altstadt geräumt. Notärzte und Sanitäter untersuchten danach in der Nacht zum Dienstag 50 Bewohner, es gab laut Feuerwehr zwei Verletzte. Unter dem Vordach des Hauses war ein Auto in Brand geraten, dichter Qualm zog durch offene Fenster in die Wohnungen. Der mutmaßliche Brandstifter wurde in der Nähe festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Morgen berichtete. Zum Alter und Motiv des Mannes machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer in den frühen Morgenstunden löschen.