Hamburg (dpa/lno) - Der Großbrand in einer Seniorenwohnanlage in Hamburg-Eidelstedt ist noch nicht gelöscht. "Die Löscharbeiten gestalten sich sehr schwierig, weil das Dach ziemlich verwinkelt ist", sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Freitagmorgen. Das Feuer war am Donnerstagnachmittag in dem Altenheim am Halstenbeker Weg ausgebrochen. Alle rund 40 Rentner seien unverletzt aus dem Gebäude geholt worden, hieß es. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 100 Einsatzkräften an. Die Brandursache war zunächst noch unklar.