Großeinsatz bei Brand in Filteranlage in Hamburg-Harburg

Hamburg (dpa/lno) - Ein Filterbrand in einer Anlage zur Gewinnung von Speisefetten in Hamburg-Harburg hat am Silvestertag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Zeitweise standen dichte Rauchschwaden über dem Gelände, wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg sagte. Rund 70 Feuerwehrkräfte rückten unter anderem mit einem Löschboot an, um die notwendigen Wassermengen direkt aus der Elbe ziehen zu können. Der Brandherd war dem Sprecher zufolge in 15 bis 20 Meter Höhe. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unbekannt. Verletzt wurde niemand.