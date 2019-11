Großbrand in Lagerhalle eines Golfclubs bei Gut Wendlohe

Bönningstedt (dpa/lno) - Der Brand einer Lagerhalle eines Golf-Clubs in Bönningstedt (Landkreis Pinneberg) hat einen Großeinsatz von Feuerwehrkräften aus Hamburg und Schleswig-Holstein ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte um kurz nach Mitternacht habe die 20 Meter breite und 50 Meter lange Halle bereits voll in Brand gestanden, teilte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen mit.

Obwohl die Feuerwehr mit mehreren Trupps gleichzeitig versuchte das Feuer zu löschen, konnte sie das komplette Abbrennen der Lagerhalle nicht mehr verhindern. Da sich die Versorgung mit ausreichend Löschwasser vor Ort als schwierig herausstelle, musste nach Angaben der Feuerwehr mit Hilfe eines speziellen Schlauchwagens eine zusätzliche Wasserversorgung eingerichtet werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen an.

Wieso das Feuer in der Lagerhalle des Golf-Clubs Hamburg Wendlohe ausbrach, war zunächst noch unklar. Da sich das Gelände des Clubs direkt an der Landesgrenze von Hamburg und Schleswig-Holstein befindet, waren mehrere Feuerwehren aus beiden Bundesländern an dem Einsatz beteiligt. Insgesamt waren rund 100 Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde niemand.