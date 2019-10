Hamburg (dpa/lno) - Ein Großbrand in einer Druckerei im Hamburger Stadtteil Hohenfelde hat die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag in Atem gehalten und Teile der Stadt in Rauch gehüllt. Der Brand war aus noch ungeklärter Ursache am Montagabend ausgebrochen. Meterhohe Flammen schlugen aus dem Gebäude. Erst nach mehreren Stunden konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Am Morgen zogen sich die Einsatzkräfte langsam zurück, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Es seien nur noch kleinere Nachlöscharbeiten nötig.

Rund 130 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Das Gebäude wurde stark beschädigt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen, da die Brandermittler das Gebäude nicht betreten konnten. Ein Mann, der den Brand gemeldet hatte, erlitt bei dem Versuch, die Flammen zu löschen, eine Rauchvergiftung. Er kam in ein Krankenhaus.

In der Druckerei verbrannten unter anderem hochbrennbare Lösungsmittel, Farben und Papier. Anwohner in sieben Stadtteilen wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Betroffen waren Barmbek-Süd, Hohenfelde, Eppendorf, Hoheluft-Ost, Groß Borstel, Niendorf und Uhlenhorst. Erst gegen 2.00 Uhr in der Nacht wurde die Warnung aufgehoben.

Die Löscharbeiten an der Druckerei gestalteten sich für die mehr als 130 Einsatzkräfte schwierig. Das Gebäude sei verwinkelt, sagte der Sprecher der Feuerwehr, Jan-Ole Unger. Zudem hätten leicht entzündliche Stoffe dem Feuer reichlich Nahrung geboten.

Wohnhäuser in der Umgebung waren den Angaben zufolge nicht gefährdet. Ein Bürogebäude hatte die Feuerwehr vorsorglich abgeriegelt. Menschen befanden sich aber nicht darin.