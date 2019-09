Gasbehälter explodieren bei Feuer in Vereinsheim

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Feuerwehr hat am Sonntagabend einen besonders gefährlichen Löscheinsatz im Stadtteil Kirchdorf bewältigt: Beim Brand eines Rohbaus auf dem Gelände eines Sportvereins explodierten mindestens zwei Gasbehälter. Wie auf einem vom NDR veröffentlichten Video zu sehen ist, befanden sich wohl mehrere Feuerwehrmänner ganz in der Nähe des Explosionsorts. Es sei aber niemand verletzt worden, sagte Feuerwehrsprecher Torsten Wesselly am Montag.

Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei nahm nach Angaben eines Sprechers jedoch eine Verdachtsanzeige wegen Brandstiftung auf. Die Ermittlungen dauern an. Die Rauchsäule war in weiten Teilen der Stadt zu sehen. Trümmerteile seien durch die Explosionen bis zu 70 Meter weit durch die Luft geschleudert worden, sagte ein Polizeisprecher.

Um an das Feuer besser heranzukommen, mussten Teile des Gebäudes eingerissen werden. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.