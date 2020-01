Hamburg (dpa/lno) - Eine 77 Jahre alte Frau ist am Sonntagabend bei einem Wohnungsbrand im Hamburger Stadtteil Farmsen ums Leben gekommen. Rettungskräfte fanden die Leiche der Frau auf dem Balkon ihrer Wohnung, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Das Feuer war aus zunächst ungeklärten Gründen in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Es soll einen Knall gegeben haben, dann stieg den Angaben zufolge Rauch aus der Wohnung auf. Das Gebäude wurde evakuiert, 30 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Von ihnen wurde niemand verletzt. Nach dem Einsatz konnten die meisten von ihnen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.