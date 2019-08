Halberstadt (dpa/sa) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Halberstadt ist am frühen Mittwochmorgen Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro entstanden. Sechs Bewohner des Hauses, darunter zwei Kinder im Alter von drei und neun Jahren, mussten mit der Drehleiter aus dem Gebäude geholt werden, wie die Polizei mitteilte. Das Haus ist den Angaben zufolge unbewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei besteht der Verdacht der schweren Brandstiftung.