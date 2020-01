Guxhagen/Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Brand in der Neujahrsnacht ist auf einem Bauernhof in Guxhagen ein Sachschaden von rund 300 000 Euro entstanden. Das Feuer sei nach Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen und habe eine Lagerhalle schwerbeschädigt, sagte ein Polizeisprecher. Das in der Halle eingelagerte Futter und eine landwirtschaftliche Zugmaschine seien durch das Feuer völlig zerstört worden. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Stallungen konnte verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.