Gudensberg/Kassel (dpa/lhe) - Im nordhessischen Gudensberg ist am späten Montagabend ein Pferdestall abgebrannt. Alle Tiere konnten gerettet werden, wie die Polizei in Kassel am Dienstag mitteilte. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache in dem frei stehenden Stall ausgebrochen. Er wurde als Pferdestall sowie zur Lagerung von Heu und als Unterstand für landwirtschaftliches Gerät genutzt. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 100 000 Euro. Aufgrund des starken Rauchs wurde die in der Nähe verlaufende Bundesstraße 254 bis zum Dienstagmorgen gesperrt. Ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Wald verhinderte die Feuerwehr.