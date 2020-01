Autobrand auf Parkplatz in Großhansdorf

Großhansdorf (dpa/lno) - Ein Auto auf einem Park&Ride-Parkplatz in Großhansdorf im Kreis Stormarn ist am Donnerstagabend fast vollständig ausgebrannt. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch das Feuer erheblich beschädigt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie geht von Brandstiftung aus. Anwohner hätten kurz vor dem Brand einen Mann beobachtet, der mit einer weißen Plastiktüte den Parkplatz betrat und ihn dann ohne Tüte wieder verließ. Bereits Mitte Dezember brannte auf demselben Parkplatz bereits ein Auto. Ob die Brände zusammenhängen, war den Angaben nach zunächst unklar.