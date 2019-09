Großenhain (dpa/sn) - In Großenhain ist bei einem Feuer ein unbewohntes Gebäude zerstört worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache brach der Brand in dem Nebengelass aus, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Die Flammen sprangen auf ein benachbartes Wohnhaus über, konnten aber schnell gelöscht werden. Bei dem Feuer am Mittwochnachmittag brannte das komplette Nebengelass ab. Eine Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.