Grevenkrug (dpa/lno) - Die Feuerwehr in Grevenkrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat einen Brand auf einem Recyclinghof nach rund acht Stunden gelöscht. Etwa 100 Einsatzkräfte seien im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochmorgen. Anwohner, die wegen des starken Rauches vorübergehend ihre Wohnungen verlassen mussten, konnten in der Nacht zum Mittwoch wieder nach Hause zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Ein Haufen aus verschiedenen Kunststoffen war am Dienstag in Brand geraten. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.