Brand in Kulturzentrum auf Kesselberg: Keine Verletzten

Gosen-Neu Zittau (dpa/bb) - Ein Kulturzentrum in der Gemeinde Gosen-Neu Zittau (Oder-Spree) ist durch einen Brand zerstört worden. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache am späten Donnerstagabend im Dachstuhl des Gebäudes auf dem Kesselberg ausgebrochen und hatte sich dann ausgebreitet. Am Freitagmorgen konnten die Flammen gelöscht werden, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte.

Rettungskräfte waren die ganze Nacht über mit den Löscharbeiten beschäftigt, konnten ein Abbrennen des Gebäudes aber nicht verhindern, wie eine Polizeisprecherin sagte. Neun Personen konnten gerettet werden, sie blieben unverletzt. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Am Freitag sollten Kriminaltechniker den Brandort untersuchen.

Das Zentrum wird von einem Verein betrieben, der sich auf seiner Homepage als "ökologisches Kulturzentrum" beschreibt. Auf dem Gelände sind demnach auch mehrere Werkstätten untergebracht.