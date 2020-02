Goldebek (dpa/lno) - Bei einem Wohnhausbrand in Goldebek (Kreis Nordfriesland) ist ein 23-Jähriger durch Rauchgas verletzt worden. Das Feuer sei am frühen Sonntagmorgen aus bisher unbekannten Gründen in dem Haus ausgebrochen und habe sich schnell ausgebreitet, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Der 23 Jahre alte Hausbewohner wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 80 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.