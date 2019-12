Görlitz (dpa/sn) - Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Görlitz sind eine Frau und ein kleines Kind verletzt worden. Ein 39 Jahre alter Mann werde verdächtigt, das Feuer an Heiligabend im Hausflur vor einer Wohnungstür gelegt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Er wurde festgenommen. Die 29 Jahre alte Frau und das dreijährige Kind wurden durch die Rauchentwicklung verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.