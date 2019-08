Brand in Wohnung in Görlitz: Mann tot aufgefunden

Görlitz (dpa/sn) - Nach einem Wohnungsbrand in Görlitz am Freitag ist ein toter Mann gefunden worden. Die Todesursache sei unklar, teilte die Polizei mit. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden. Die Brandursache ist den Angaben zufolge ungeklärt. Das Feuer war in einem Appartement im zweiten Stock eines Hauses ausgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Todesursache des Manns. Die Feuerwehr war mit fast 30 Rettungskräften im Einsatz.