Mann stirbt bei Feuer in Glückstadt

Glückstadt (dpa/lno) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Glückstadt (Kreis Steinburg) ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des 70-Jährigen feststellen. Der Mann war gesundheitlich stark beeinträchtigt, wie die Polizeidirektion Itzehoe mitteilte. Die anderen Mieter des Hauses blieben unverletzt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Erkenntnisse.