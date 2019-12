Glashütten (dpa/lhe) - In Glashütten (Hochtaunuskreis) hat in der Nacht zu Samstag ein Wohnhaus gebrannt. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Als der Brand ausbrach, fand demnach eine Party in dem Haus statt. Alle Bewohner und Gäste konnten das Haus unverletzt verlassen. Ursache für den Brand sei nach ersten Erkenntnissen eine möglicherweise defekte Gasflasche gewesen, die für einen Heizpilz genutzt wurde. Fremdverschulden liege laut Polizei nicht vor. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis zum Mittag an. Die angrenzende Bundesstraße 8 blieb für knapp sieben Stunden gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 100 000 Euro.