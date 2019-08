Leichenfund in brennendem Haus

Gießen (dpa/lhe) - Nach dem Fund von zwei Leichen bei dem Brand eines Gießener Einfamilienhauses steht fest, dass die Opfer an einer Rauchgasvergiftung gestorben sind. Die Obduktionsergebnisse ergaben keine Hinweise auf Gewalteinwirkung, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Feuerwehr hatte die beiden Leichen in der Nacht zum vergangenen Freitag im Obergeschoss des brennenden Gebäudes im Stadtteil Lützellinden entdeckt.