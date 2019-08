Feuer in Flüchtlingsheim in Gießen: Gebäude unbewohnbar

Gießen (dpa/lhe) - Beim Brand in einem Flüchtlingsheim in Gießen sind mehrere Menschen verletzt worden. Das Feuer brach in der Nacht zum Montag in einem Zimmer aus, wie die Polizei mitteilte. Dichter Rauch zog durch das gesamte Gebäude. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Dutzende Bewohner mussten woanders untergebracht werden. Die Brandursache war unklar. Mehr Details gab die Polizei nicht bekannt.