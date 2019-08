Gießen (dpa/lhe) - Beim Brand in einem Flüchtlingsheims in Gießen sind zwölf Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen seien ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Das Feuer brach in der Nacht zum Montag in einem Zimmer aus. Dichter Rauch zog durch das gesamte Gebäude. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar. 56 Menschen mussten in einer anderen Unterkunft auf demselben Grundstück untergebracht werden. Die Brandursache war zunächst unklar.