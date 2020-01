Gernsheim (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) haben Einsatzkräfte bei Löscharbeiten am Donnerstag eine Frauenleiche gefunden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich vermutlich um die 45 Jahre alte Bewohnerin. Der Brand sei der Rettungsleitstelle gegen 11.40 Uhr gemeldet worden. Die Ursache für das Feuer und die genauen Todesumstände waren zunächst unklar.