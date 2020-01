Gernsheim/Wald-Michelbach (dpa/lhe) - Der Brand in einer Dachgeschosswohnung in Südhessen mit einer Toten ist möglicherweise durch Fahrlässigkeit ausgelöst worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte, haben die Ermittler Spuren am Brandort gefunden, die darauf hindeuten. Nach der Obduktion der Frau geht die Polizei davon aus, dass die 45-jährige Bewohnerin an einer Rauchvergiftung starb.

Das Unglück ereignete sich bereits Anfang Januar in Gernsheim im Kreis Groß-Gerau. Feuerwehrleute hatten die Tote bei den Löscharbeiten gefunden. Laut Polizei beläuft sich der durch den Brand entstandene Schaden nach derzeitigem Ermittlungsstand auf rund 100 000 Euro.

Im Fall eines zweiten Wohnungsbrands im südhessischen Wald-Michelbach Anfang Januar dauern die Ermittlungen nach Angaben des Sprechers weiter an. Eine 71-Jährige war nach einem Feuer tot in ihrer Wohnung entdeckt worden.