Leerstehendes Haus in Gera ausgebrannt: 100 000 Euro Schaden

Gera (dpa/th) - In der Nähe des Hauptbahnhofs von Gera ist am späten Montagabend ein leerstehendes Mehrfamilienhaus ausgebrannt. Das Feuer in dem viergeschossigen Haus sei durch 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr kurz nach Mitternacht gelöscht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Polizei ermittelt nun wegen mutmaßlicher Brandstiftung. Sie schätzte den Sachschaden auf mindestens 100 000 Euro.