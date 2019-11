Geisenheim (dpa/lhe) - Auf einem Firmengelände in Geisenheim im Rheingau sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei mehrere Reifen in Brand gesteckt worden. Das Feuer habe in der Nacht zum Freitag auch auf die Fassade eines angrenzenden Gebäudes übergegriffen, berichteten die Beamten. Es sei aber rasch bemerkt worden, die Feuerwehr habe Schlimmeres verhindert. Der Schaden liege bei mehreren tausend Euro.

Bei der Deutschen Presse-Agentur ging am Freitag ein mutmaßliches Bekennerschreiben ein. Ob es authentisch ist, ist noch unklar. Die Unterzeichner beziehen sich in der Email auf den "kurdischen Befreiungskampf" und werfen dem Unternehmen, deren Tochterfirma in Geisenheim sitzt, unter anderem vor, Rüstungsaktivitäten zu betreiben. Das Unternehmen selbst äußerte sich am Freitag auf Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall.