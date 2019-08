Gedern (dpa/lhe) - Eine Lagerhalle mit landwirtschaftlichen Geräten ist am späten Mittwochabend in Gedern in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag entstand ein Sachschaden von rund 300 000 Euro. Die Feuerwehr habe die Halle in der Stadt im Wetteraukreis kontrolliert abbrennen lassen. Bei der Entdeckung des Feuers habe die Halle bereits voll in Flammen gestanden. Zur Brandursache war zunächst nicht bekannt. Für den Einsatz wurde die Fahrt durch den Gederner Ortsteil Mittel-Seemen gesperrt.