Gedern (dpa/lhe) - In Gedern im Wetteraukreis ist am späten Mittwochabend eine Lagerhalle mit landwirtschaftlichen Geräten in Brand geraten. Dabei sei ein Schaden von mehr als 100 000 Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Lagerhalle wurde bei dem Feuer zerstört. Für den Einsatz wurde die Fahrt durch den Gederner Ortsteil Mittel-Seemen gesperrt. Die Sperrung sollte nach Polizeiangaben noch bis zum Mittag dauern.