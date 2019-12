Gaggenau (dpa/lsw) - Eine Jagdhütte ist in der Nähe von Gaggenau (Kreis Rastatt) vollkommen niedergebrannt. Es entstand ein Schaden von rund 220 000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zwei Zeugen fanden demnach nur noch die rauchenden Überreste des Gebäudes. Den Ermittlungen zufolge muss das Feuer irgendwann in der Nacht auf Mittwoch ausgebrochen sein. Auch ein Elektro-Fahrzeug, das neben dem Haus stand, wurde beschädigt. Die Ursache war zunächst unbekannt. Zu den Ermittlungen wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.