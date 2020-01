Mehrfamilienhaus in Nordhessen in Brand: keine Verletzten

Kassel (dpa/lhe) - Im Landkreis Kassel ist am Mittwoch ein Mehrfamilienhaus komplett ausgebrannt. Die Löscharbeiten an dem Gebäude in Fuldatal-Simmershausen seien am Donnerstagmorgen weitgehend beendet gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Es gebe noch eine Brandwache und einige Nachlöscharbeiten. "Verletzt wurde niemand, da sich die Bewohner glücklicherweise rechtzeitig retten konnten."

Die Schadenssumme liege im sechsstelligen Bereich. "Das Haus ist unbewohnbar", so der Sprecher. Was genau das Feuer ausgelöst hatte, sei aufgrund der Zerstörung an der Ausbruchsstelle noch nicht eindeutig zu klären. Hinweise auf Brandstiftung fanden die Ermittler nicht. Ein technischer Defekt werde derzeit nicht ausgeschlossen.