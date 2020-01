Fritzlar (dpa/lhe) - Einen Tag nach dem tödlichen Brand in einem Einfamilienhaus im nordhessischen Fritzlar-Geismar ist die Ursache des Feuers weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauerten an, teilte die Polizei in Homberg am Donnerstag mit. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gebe es bislang nicht. Bei dem Brand im Schwalm-Eder-Kreis am Mittwochmittag waren die 56 Jahre alte Bewohnerin sowie drei Hunde ums Leben gekommen. Die Feuerwehr fand die Leiche der Frau im Wohnzimmer. Der Schaden wird auf 350 000 Euro geschätzt. Die Polizei hatte zunächst von zwei toten Hunden berichtet.