Friemar (dpa/th) - Beim Brand eines Partyraumes in einem Dreiseitenhof in Friemar (Kreis Gotha) ist ein Sachschaden von rund 30 000 Euro entstanden. Wie es zu dem Feuer am Samstag kam, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen liefen am Sonntag noch, wie ein Polizei-Sprecher sagte. Menschen wurden nicht verletzt. In dem Raum stand ein Ofen, der vor dem Brandausbruch von dem Eigentümer angeheizt wurde. Laut Polizei verließ der Mann anschließend den Raum. Später bemerkten die Nachbarn Rauch und Flammen und riefen die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Auch ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäudeteile verhinderten die Feuerwehrleute.