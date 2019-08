Freisen (dpa/lrs) - Bei einem Einsatz an brennenden Wohnhäusern im saarländischen Freisen sind zwei Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Sie seien wegen Kreislaufproblemen medizinisch versorgt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in St. Wendel. Die Bewohner der Häuser hätten sich unverletzt retten können. Das Feuer war in der Nacht zum Montag aus bislang unbekannten Gründen in einem Schuppen ausgebrochen, die Flammen griffen auf zwei Gebäude über. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. Das Onlineportal breaking-news-saarland hatte über den Brand berichtet.