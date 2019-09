Freimersheim (dpa/lrs) - In einem Maissilo in Freimersheim (Verbandsgemeinde Edenkoben) ist bei einem Feuer ein Millionenschaden entstanden. Menschen wurden nach Angaben der Polizei von Donnerstag nicht verletzt. Der Geschäftsführer der betroffenen Firma geht von einem Schaden von "mehreren Millionen Euro" aus. Zuerst hatte die "Rheinpfalz" berichtet. Demnach hatten Mitarbeiter gegen Mittwochmittag den überhitzten Silo bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. In dem Silo sollten 100 Tonnen Mais getrocknet werden. Entwarnung konnte erst am Donnerstagmorgen gegeben werden. Laut dem Bericht war als Ursache zunächst ein Defekt der Temperatursensoren angenommen worden.