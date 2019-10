Freiburg (dpa/lsw) - Bei einem Dachstuhlbrand in Freiburg ist ein Mensch verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, schlugen am späten Freitagabend meterhohe Flammen aus einem historischen Haus am Münsterplatz. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auf Grund des dichten Qualms sperrte die Polizei den Platz. Eine Familie wurde in einem angrenzenden Gebäude untergebracht. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei noch nichts sagen.