Sieben Autos in Frankfurt ausgebrannt

Brände - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt sind am frühen Dienstagmorgen sieben Autos ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte zunächst wegen nur eines brennenden Fahrzeugs alarmiert. Bei Ankunft im Stadtteil Bockenheim standen dann jedoch sieben Autos in Flammen.