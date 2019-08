Brände - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit dem Schrecken davon gekommen sind am Dienstag über 30 Senioren, die ihren brennenden Reisebus auf der Autobahn 661 bei Frankfurt unverletzt verlassen konnten. Die Strecke wurde in Richtung Offenbach vorübergehend gesperrt. Autofahrer mussten den Bereich weiträumig umfahren oder standen zwischen den Frankfurter Stadtteilen Nieder-Eschbach und Heddernheim im Stau. Die Busreisenden stiegen in Ersatzbusse der Feuerwehr um. Als Brandursache vermutet die Polizei nach ersten Ermittlungen eine defekte Bremse.