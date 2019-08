Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einer Wohnung einer Frankfurter Suchthilfeeinrichtung sind am Donnerstagmorgen mehrere Menschen durch Rauchgas verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Im Falle der Schwerverletzten habe einer der beiden zudem Brandverletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Die Flammen waren im Stadtteil Niederrad ausgebrochen. Die Feuerwehr räumte das gesamte Gebäude - insgesamt mussten rund 50 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 150 000 Euro. "Momentan ist ein großer Teil des Brandgebäudes nicht bewohnbar", sagte der Sprecher. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unbekannt. Ebenso war die genaue Anzahl der Verletzten am Morgen noch unklar.