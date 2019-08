Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einer Frankfurter Suchthilfeeinrichtung hat am Donnerstagmorgen ein Mensch schwerste Brandverletzungen erlitten. Er sei in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Drei weitere Personen seien mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen, in einem weiteren Fall sei eine ambulante Versorgung vor Ort notwendig gewesen. Die Polizei hatte zuvor von mehreren Verletzten, darunter zwei Schwerverletzten berichtet.