Brände - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen eines brennenden Reisebusses ist am Dienstag die Autobahn 661 von Oberursel nach Offenbach gesperrt worden. Autofahrer mussten den Bereich weiträumig umfahren oder standen zwischen den Frankfurter Stadtteilen Nieder-Eschbach und Heddernheim im Stau. Die rund 50 Busreisenden blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Sie stiegen in Ersatzbusse der Feuerwehr um. Die Autobahn war bis gegen 14.45 Uhr gesperrt. Als Brandursache wird nach ersten Ermittlungen ein Defekt an einer Bremse vermutet.