Flöha (dpa/sn) - In Flöha (Landkreis Mittelsachsen) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Auto durch ein Feuer zerstört worden. Am frühen Morgen sei das Fahrzeug, das in einem Carport stand, aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Es hat einen Totalschaden. Die Flammen griffen auf zwei weitere Autos über, die ebenfalls beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe war am Morgen noch unklar.