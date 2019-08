Flieden/Fulda (dpa/lhe) - In einer Flüchtlingsunterkunft in Osthessen ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden nach Angaben der Polizei in Fulda nicht verletzt. Helfer brachten die 27 Bewohner in Sicherheit. Wie es zu dem Brand in Flieden (Landkreis Fulda) kam, war zunächst unklar. Nach Ermittlungen der Polizei brannte der komplette Dachstuhl des Hauses aus. Dort war möglicherweise auch das Feuer ausgebrochen.