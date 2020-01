Fichtenberg (dpa/lsw) - Ein Feuer in einem Hotel in Fichtenberg (Kreis Schwäbisch Hall) hat einen Schaden von etwa 150 000 Euro verursacht. Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch im ersten Obergeschoss ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Alle Hotelgäste konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Nach etwa zwei Stunden kehrten sie in ihre Zimmer zurück. Wie viele Menschen in dem Hotel übernachtet hatten, konnte ein Sprecher nicht sagen. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar.