Feuer in Einfamilienhaus: Halbe Million Euro Schaden

Waldems-Fischbach (dpa/lhe) - Beim Brand eines Einfamilienhauses im Rheingau-Taunus-Kreis ist ein Schaden von rund 500 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am Samstagnachmittag ausgebrochen und zerstörte das Innere des Hauses komplett. Es ist vorerst unbewohnbar. Der Verdacht besteht, dass das Dach über den befeuerten Kamin in Brand geriet. Eindeutig ermittelt ist die Ursache des Feuers aber noch nicht. Rund 90 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Die Löscharbeiten sollten bis in die Morgenstunden dauern.