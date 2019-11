Falkensee (dpa/bb) - Eine 69-jährige Frau ist am Montagabend bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Falkensee im Landkreis Havelland gestorben. Die zwei weiteren Bewohner des Hauses (47 und 50) hatten sich aus ihrer Wohnung retten können, für die Seniorin sei jede Hilfe zu spät gekommen, wie die Polizei am Dienstagmorgen sagte. Die Brandursache war noch unklar.