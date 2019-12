Erfurt (dpa/th) - Eine Woche nach einem Brand in einer Wohnsiedlung ist ein schwer verletzter Mann gestorben. Der 37-Jährige starb am vergangenen Freitag in einer Spezialklinik, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Feuer am 13. Dezember hatte sich der Mann zunächst auf das Dach eines Reihenhauses retten können, von wo ihn die Feuerwehr mit der Drehleiter in Sicherheit brachte. Der Brand in einem Reihenhaus hatte einen Schaden von rund 500 000 Euro verursacht, auch zwei angrenzende Gebäude betroffen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Brand in der Küche des Hauses ausgebrochen war. Vermutlich war ein technischer Defekt an einem Küchengerät die Ursache.