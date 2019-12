Millionenschaden durch Brand in Druckereihalle in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Die Firmenhalle einer Druckerei ist in Erfurt in Brand geraten. Das Feuer habe sich am Dienstagvormittag auf große Teile der Halle ausgebreitet, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden im einstelligen Millionenbereich entstanden. Menschen seien nicht verletzt worden - es sei am Silvestertag nicht gearbeitet worden. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle gebracht; es gab zunächst noch Glutnester.

Der Rauch des Feuers war weithin über dem Norden der Thüringer Landeshauptstadt zu sehen gewesen. Menschen wurden nach Polizeiangaben aufgefordert, vorübergehend Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei liefen. Zur Unterstützung sei auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden.