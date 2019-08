Matratze in Wohnheim in Brand gesetzt: Bewohner verletzt

Erfurt (dpa/th) - Beim Brand in einem Wohnheim für Geflüchtete in Erfurt ist ein 23 Jahre alter Bewohner schwer verletzt worden. Der Mann habe massive Rauchgasvergiftungen erlitten und sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Demnach hatte er am Dienstagabend betrunken die Matratze seines Zimmers angezündet, ein Wachmann konnte das Feuer zunächst löschen. Noch während der Wachschützer den Notruf wählte, setzte der 23-Jährige die Matratze erneut in Brand. Dabei erlitt er eine schwere Rauchgasvergiftung, der Wachmann wurde leicht durch Rauchgase verletzt.